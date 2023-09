Omtzigt doet in heel Nederland mee aan Kamerverkiezingen

Pieter Omtzigt doet met zijn Nieuw Sociaal Contract (NSC) mee in heel Nederland. Hij zei tijdens de presentatie van zijn kandidatenlijst in perscentrum Nieuwspoort dat hij in alle twintig kieskringen handtekeningen gaat ophalen. Eerder zei hij nog dat hij niet wilde dat zijn partij te snel te groot zou worden. Meedoen in slechts een paar kieskringen zou het aantal stemmen op zijn partij binnen de perken kunnen houden. In de peilingen scoort Omtzigt steevast erg hoog. Omtzigt zei "ontzettend trots" te zijn op de 44 kandidaten op zijn lijst. Hij wilde nog niet zeggen wie zijn premierskandidaat zal worden.