CNN: hond van Biden bijt Witte Huis-personeel voor de elfde keer

De hond van de Amerikaanse president Joe Biden, een Duitse herder genaamd Commander, heeft maandagavond een veiligheidsagent in het Witte Huis gebeten, meldt CNN. Het was volgens de veiligheidsdienst de elfde keer dat de tweejarige hond iemand beet.

"Gisteren rond 20.00 uur kwam een politieagent van de Secret Service Uniformed Division in contact met een huisdier van de First Family en werd gebeten", zei een woordvoerder van de dienst. "De officier is ter plaatse behandeld door medisch personeel." Het gaat inmiddels goed met de gewonde agent, aldus CNN.

Volgens de veiligheidsdienst is Commander "betrokken geweest bij minstens elf bijtincidenten in het Witte Huis en in Delaware", waar de Bidens wonen als ze niet in Washington of op reis zijn. Bij een incident in oktober verloor first lady Jill Biden de controle over de hond toen deze een lid van het personeel van de geheime dienst aanviel. In november 2022 moest een agent zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen wegens beten in de armen en dijen.

Medewerkers van het Witte Huis zeiden in juli nog tegen CNN dat de Bidens na de incidenten bezig waren met nieuwe trainings- en aanlijnprotocollen voor het huisdier. "Ik geloof dat het slechts een kwestie van tijd is voordat een agent wordt aangevallen of gebeten", zei een personeelslid destijds.

Ook een andere hond van Biden, genaamd Major, is betrokken geweest bij bijtincidenten in het Witte Huis. De Duitse herder verliet daarop het Witte Huis. In 2021 arriveerde Commander in de presidentiële ambtswoning.