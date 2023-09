Meer dan honderd doden door brand tijdens bruiloft in Irak

Bij een brand tijdens een bruiloft in de plaats Hamdaniya in de noordelijke Iraakse provincie Nineve zijn minstens honderd mensen omgekomen, melden Iraakse staatsmedia. Ook raakten zo'n 150 mensen gewond. Die aantallen kunnen nog worden bijgesteld. Volgens lokale media was de brand veroorzaakt door tijdens de bruiloft afgestoken vuurwerk.

Dat laatste vermoedt ook de politie. "Uit voorlopige informatie blijkt dat er tijdens een bruiloft vuurwerk is afgestoken, waardoor er brand is ontstaan ​​in de zaal", aldus een persbericht. Daarin spreekt de politie ook over de aanwezigheid in de feestzaal waar de tragedie plaatsvond van "goedkope dakpanelen" die "licht ontvlambaar en in strijd zijn met de veiligheidsnormen".

Vanuit verschillende delen van het land kwamen hulpverleners naar Nineve, bijvoorbeeld medische hulpvoertuigen vanuit Baghdad. Tientallen mensen meldden zich bij het ziekenhuis om bloed te geven. De meeste slachtoffers hebben brandwonden, of zuurstofgebrek. Ook zijn mensen in de verdrukking geraakt.

Veiligheidsnormen

In Irak worden de veiligheidsnormen slecht nageleefd, zowel in de bouw- als in de transportsector. In het land, waarvan de infrastructuur na tientallen jaren van conflict in verval is geraakt, zijn geregeld branden en andere dodelijke ongelukken. Zo kwamen in juli 2021 ruim zestig mensen om het leven door een brand in een corona-afdeling van een ziekenhuis in het zuiden van het land.

Hamdaniya, ook wel Qaraqosh genoemd, is christelijk. De plaats werd, net als veel plaatsen, in de omgeving in 2014 geplunderd door de jihadistische organisatie Islamitische Staat.