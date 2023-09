Politie mag preventief fouilleren rond ArenA

Het gebied rond de Johan Cruijff ArenA is woensdag vanaf 12.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Iedereen in het gebied kan preventief worden gefouilleerd en gecontroleerd op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft dat besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

Ajax speelt vanaf 14.00 uur zonder publiek het restant van het zondag gestaakte duel met Feyenoord uit. De zogenoemde driehoek houdt rekening met groepen supporters die naar de ArenA gaan, waarbij de kans bestaat op ordeverstoringen. "De driehoek acht het aannemelijk dat er vanmiddag opnieuw ongeregeldheden ontstaan", aldus de gemeente.

Fans van de F-Side gooiden zondag herhaaldelijk vuurwerk op het veld, waardoor het duel met Feyenoord werd gestaakt. Vervolgens bestormden ze het hoofdgebouw en bekogelden ze de Mobiele Eenheid met stenen.