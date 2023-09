Afrikanen vertellen hoe ze de Tunesische woestijn zijn ingestuurd: ‘Ik moest mijn eigen urine drinken’

Migranten uit Sub-Sahara Afrika vertellen in The Guardian de horror die ze moesten doorstaan nadat ze in de woestijn van Tunesië werden achtergelaten. Meerdere mensen zijn omgekomen van de dorst.

De Europese Unie heeft een omstreden migratiedeal gesloten met Tunesië (waar premier Mark Rutte eerder nog zo trots op was). Er gaat 1 miljard euro naar het land, dat daarmee moet voorkomen dat migranten de Middellandse Zee oversteken. De deal komt steeds meer onder vuur te liggen, omdat Tunesië de mensenrechten niet respecteert en migranten terugstuurt naar de grensstreek waar ze niet zelden omkomen door honger en dorst. De VN, het Europees Parlement en recent ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken hebben kritiek geuit.

Urine drinken

De verhalen van teruggestuurde migranten zijn talrijk. Zo vertelt de 28-jarige Nigeriaanse Salma in The Guardian: "Begin juli pakte de Tunesische politie ons op in Sfax. Mijn 2-jarige zoon en ik werden meegenomen door een paar agenten en teruggestuurd de woestijn in aan de Libische grens. Mijn man was gevangengenomen door andere grenswachten en ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Ik heb sindsdien niets meer van hem gehoord, omdat ik mijn telefoon kwijtraakte toen ze ons terugstuurden."

"Ze hebben mij drie keer in de woestijn achtergelaten. De laatste keer was eind juli", vertelt Michael (38) eveneens uit Nigeria. "De Tunesische grenswachten sloegen ons, stalen ons geld en onze telefoons. In de woestijn hadden we geen water. Ik moest mijn eigen urine drinken om te overleven."

Over de heuvel

De Kameroense Pato Crepin is zijn vrouw en dochtertje verloren. Ze stierven half juli in een afgelegen deel van de Libische woestijn, nadat ze door de Tunesische autoriteiten in de woestijn waren achtergelaten. "Ik zou daar in hun plaats moeten zijn", zegt Crepin, die sindsdien is teruggestuurd naar Libië.

De getuigenissen zijn schrijnend. "Ze arresteerden me in Tunis en namen me mee naar Kasserine, een grensplaats bij Algerije", vertelt de 22-jarige Djibril Tabeté uit Senegal. "Ze lieten ons een paar kilometer van de grens achter. We kregen het bevel om over een heuvel te klimmen. Aan de andere kant was Algerije. Probleem is dat als een Algerijnse grenswacht je vindt, hij je terugstuurt naar Tunesië. We worden heen en weer gestuurd. Mensen sterven daar."

Volgens cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er sinds het begin van het jaar meer dan 78.000 mensen in Italië aangekomen, die de Middellandse Zee zijn overgestoken vanuit Noord-Afrika. Dat is meer dan twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De meerderheid, bijna 43.000, kwam uit Tunesië. Het land lijkt dus Libië voorbijgestreefd als belangrijkste vertrekpunt voor migranten.