Met kruisboog op dieren schieten, woning vol uitwerpselen en halfnaakt in de tuin

In een e-mail die eerder dit jaar verstuurd werd, waarschuwde het Openbaar Ministerie het Erasmus MC ziekenhuis voor de man die gisteren drie mensen vermoordde. De 32-jarige zou zijn diploma als basis arts bijna ontvangen, maar volgens de wet moet het OM ernstige twijfels delen. En dus maakte het een opsomming van de keren dat de geneeskundestudent met justitie en de politie in aanraking kwam.

Een eerste incident dateert al van juni 2018, waarbij F.L. met een kruisboog op vissen schoot met als doen karpers te vissen. “Hij vond dit leuk. Daar vissen volgens hem geen gevoel hebben zag hij het probleem niet”, staat er te lezen in de e-mail. De man kwam er toen met een waarschuwing van af.Maar in 2021 was er weer een incident, deze keer met konijnen. “Betrokkene mishandelt konijnen in zijn tuin. Hiervan zijn door getuigen filmopnamen gemaakt. Pakt konijnen, gooit deze tegen een boom. Schopt er tegen en gooit met bakstenen op. Tevens schiet betrokkene met een kruisboog op een duif en doorboort deze”, klinkt het. De dieren werden in beslag genomen en deels afgemaakt, enkel voor het mishandelen van het konijn werd hij gestraft met een werkstraf van 40 uur. Het zou ook de buurvrouw die donderdag overleed zijn die destijds de politie had gebeld.

Ook over het huis van F.L. geeft het OM informatie: “De woning verkeert in onleefbare staat, in de woning liggen overal uitwerpselen van dieren en is onhygiënisch vies. In de getuigenverklaring geven de getuigen aan dat betrokkene zorgwekkend gedrag vertoont. Ligt tijdens deze handelingen halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren en schreeuwt in de woning en tuin. Getuigen verklaren dat betrokkene psychotisch gedrag vertoont, hard lacht en schreeuwt”.Ook over het huis van F.L. geeft het OM informatie: “De woning verkeert in onleefbare staat, in de woning liggen overal uitwerpselen van dieren en is onhygiënisch vies. In de getuigenverklaring geven de getuigen aan dat betrokkene zorgwekkend gedrag vertoont. Ligt tijdens deze handelingen halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren en schreeuwt in de woning en tuin. Getuigen verklaren dat betrokkene psychotisch gedrag vertoont, hard lacht en schreeuwt”.

Volgens het OM werd ook de gsm van F.L. in beslag genomen en onderzocht. Daarop zouden ze videobeelden gevonden hebben waarop te zien is hoe mensen met messteken om het leven worden gebracht. Er stonden ook nazi-gerelateerde en extreemrechtse afbeeldingen op.