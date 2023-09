Videoboodschap Poetin: bezette gebieden willen bij Rusland horen

De Russische president Vladimir Poetin heeft zaterdag gezegd dat inwoners van de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne door recente verkiezingen hebben laten zien dat ze graag bij Rusland willen horen. Daarmee zouden de uitkomsten van de referenda van vorig jaar volgens hem onderstreept worden. In een videoboodschap die uitgezonden werd tijdens het eenjarige jubileum van de Russische aankondiging om vier Oekraïense gebieden in te lijven, zei Poetin dat de keuze om zich aan te sluiten bij Rusland versterkt werd door de uitslagen van plaatselijke verkiezingen die deze maand gehouden werden. Daarbij werden functionarissen herkozen die de Russische annexatie steunden. De videoboodschap die iets meer dan vier minuten duurde, werd rond middernacht uitgezonden. Poetin herhaalde zijn standpunt dat de invasie van Oekraïne de mensen had gered van de nationalistische leiders in Kyiv die een "grootschalige burgeroorlog" hadden ontketend en "terreur tegen degenen die anders denken." Het Westen heeft de uitkomsten van de referenda waarbij kiezers massaal onder dwang werden gezet afgedaan als betekenisloos en de Russische annexatie als zinloos en illegaal.