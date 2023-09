Duitse kat eet overleden baasje op en overleeft zo twee maanden

Een bizar verhaal uit het Duitse Niedersachsen. Daar lag een 43-jarige man al twee maanden dood in zijn woning. Ondertussen overleefde zijn kat door het lichaam van de man op te eten.

De buurvrouw viel het tenslotte op dat ze man al zo lang niet had gezien. Zij was bezorgd en deed een melding bij de politie, zo schrijft Duitse krant Der Spiegel.

In zijn huis werd de man dood gevonden. De doodsoorzaak is onduidelijk, omdat de kat het lichaam al zo ver had aangevreten. Die was waarschijnlijk zelf ook overleden als hij zich niet te goed had gedaan aan het vlees van zijn baasje.

Het dierenasiel waar de kat nu verblijft, vertelt dat het wel vaker gebeurt dat huisdieren hun overleden baasje opeten. "In de eerste dagen loopt een dier om het lichaam heen, maar op een gegeven moment zien ze het alleen nog als voedsel", klinkt het.

De kat was ondanks zijn vorstenmaal sterk vermagerd en verwaarloosd. Met normaal kattenvoer sterkt het dier weer aan.