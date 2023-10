VS: hulp aan Gazastrook neemt toe, ook zicht op brandstof

Het aantal vrachtwagens met humanitaire hulp dat de Gazastrook in komt, neemt langzaam toe. Volgens de Verenigde Staten reden zondag 45 trucks de Rafah-grensovergang tussen Egypte en Gaza over en zou er ook "vooruitgang" zijn geboekt met de levering van brandstof. In totaal zouden nu 150 vrachtwagens het gebied in zijn gekomen sinds Israël een totale blokkade invoerde voor de smalle strook. De Verenigde Staten zeiden maandag ook in het weekend druk te hebben uitgeoefend op Israël om de internettoegang tot de Gazastrook te herstellen en dat ze blij waren dat Israël dit voorbeeld had gevolgd. "We hebben de regering van Israël in het weekend duidelijk gemaakt dat de communicatienetwerken hersteld moesten worden en we zijn blij dat ze stappen hebben ondernomen om dat te doen", zei woordvoerder Matthew Miller van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS steunen Israël in de oorlog tegen Hamas, maar maken zich tegelijkertijd zorgen over de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. Steeds vaker laten de Amerikanen zich kritisch uit over de humanitaire situatie in het gebied en over de burgerslachtoffers die vallen bij Israëlische bombardementen.