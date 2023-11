Luisterend oor voor kijkers kinderporno

Bij 95 Nederlanders stond vorige week de politie op de stoep met de volgende boodschap: stop met het bekijken of verspreiden van kinderporno. Zij worden doorverwezen naar Stop it now, een hulplijn die mensen helpt ervan af te komen, aldus het AD.

Meestal beginnen mensen zelf te vertellen, als ze het 0800-nummer van Stop it now hebben gebeld en een medewerker spreken, vertelt Ellen Janssen, teammanager. Meestal vinden ze het moeilijk, omdat ze moeten vertellen over seksualiteit, over pornogebruik, maar óók over een strafbaar feit. Meestal zijn het mannen, de helft onder de 25 jaar. Meestal deelt de persoon geen naam, hoogstens een voornaam. En meestal is het dan zaak om de persoon te laten vertellen, om vragen te stellen ("Hoelang kijk je al? Krijg je er een erectie van? Als dat niet het geval is, is de aanleiding om te gaan kijken niet van seksuele aard?") en de beller gemotiveerd te houden om hulp te zoeken.

"Als de persoon de verbinding verbreekt, ben je 'm kwijt", zegt Janssen. "Of als mensen uit de chat gaan. Als hulpverlener kun je daar niks aan doen, maar hoop je dat diegene terugkeert en een gevoel heeft gekregen dat wij niet oordelen. Wij voeren dit soort gesprekken hier immers dagelijks."