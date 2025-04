Waarom je beter achterin het vliegtuig kunt zitten

Als je binnenkort gaat vliegen , dan vraag je je misschien af: waar zit ik het beste in het vliegtuig? Hoewel veel reizigers automatisch kiezen voor een plek voorin, zijn er verrassend veel voordelen aan een stoelkeuze achterin. Voor sommigen kan deze onverwachte plek zelfs de ideale keuze zijn!

Meer kans op extra ruimte?

Droom je van die luxe om een lege stoel naast je te hebben? Dan ben je achterin aan het juiste adres! De meeste passagiers vermijden de achterkant van het vliegtuig, waardoor de kans groter is dat er stoelen onbezet blijven. De meerderheid van de overgebleven stoelen bevindt zich vaak achterin de cabine. Wie wil er nou niet wat extra bewegingsruimte tijdens een lange vlucht?

De meeste reizigers kiezen voor stoelen voorin of in het midden

De stoelen achterin worden als laatste gekozen of helemaal niet gekozen

Soms kun je een hele rij voor jezelf hebben als het vliegtuig niet is volgeboekt

Wist je dat je achterin veiliger zit?

Wat veel mensen niet weten is dat de achterkant van het vliegtuig statistisch gezien veiliger is. Volgens onderzoek van TIME Magazine hebben stoelen in het midden achterin het vliegtuig het laagste sterftecijfer (28%) bij ongevallen.

Stoelen achterin bevinden zich meestal dichter bij de nooduitgangsrijen

Ze bieden betere bescherming tegen botsingen die eerst de voorkant raken

Middelste stoelen werken als een 'buffer' voor mensen aan beide zijden

Betere service van cabinepersoneel?

Een verrassend voordeel van achterin zitten is de vaak persoonlijkere service. Hoe verder je achterin zit, hoe makkelijker een stewardess jou ongezien nog wat extra's kan toesteken. Voorin zien alle rijen achter je wat er gebeurt, waardoor het personeel minder geneigd is om jou een extraatje te geven.

Soms sneller van boord?

Op bepaalde luchthavens kun je zowel aan de voor- als achterkant van boord gaan. Als je achterin zit, ben je dan juist sneller het vliegtuig uit! Dit gebeurde bijvoorbeeld op de luchthaven van München, waar passagiers achterin direct konden uitstappen.

Wat zijn de nadelen van achterin zitten?

Eerlijk is eerlijk, er zijn ook wat minpunten aan achterin zitten. De belangrijkste is dat je meestal minder keuze hebt bij maaltijden, omdat de crew meestal van voor naar achter werkt. Tegen de tijd dat ze achterin zijn, zijn populaire opties soms al op.

Meer turbulentie dan bij de vleugels of voorin

Meer motorgeluid door de luchtstroom

Als er alleen voorin uitgestapt kan worden, ben je een van de laatsten die het vliegtuig verlaat

Wat is nu de beste keuze voor jou?

De ideale plek hangt af van wat jij belangrijk vindt. Hecht je waarde aan extra ruimte en veiligheid, dan is achterin een goede keuze. Ben je kieskeurig met eten of wil je altijd zo snel mogelijk van boord, dan is voorin misschien beter. En vergeet niet: wil je minder last van turbulentie, kies dan voor een stoel bij de vleugels.

Uiteindelijk moet je een plekje vinden dat bij jouw behoeften past. Een comfortabele vlucht begint bij een weloverwogen stoelkeuze!