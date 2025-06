Ontdekking in de woestijn onthult 'Prins der Draken': de voorouder van de T-Rex

Paleontologen hebben de dichtstbijzijnde bekende voorouder gevonden van de beroemde Tyrannosaurus rex. De nieuw ontdekte dinosaurus kreeg de toepasselijke naam prins van draken, want hij kwam vlak voor de koning.

In de woestijn van Mongolië lag hij 86 miljoen jaar te wachten: Khankhuuluu, de voorvader van 's werelds beroemdste dinosaurus. De naam betekent letterlijk "prins van draken" in het Mongools. En dat is geen toeval, leggen de onderzoekers uit in een persbericht: voor je koning wordt, moet je eerst prins zijn. Khankhuuluu was de prins voordat soorten zoals Tyrannosaurus rex de koning werden.

Deze 'prins' was al behoorlijk indrukwekkend, maar nog geen monster. Met zijn 750 kilo was hij ongeveer zo groot als een paard, nog altijd veel kleiner dan zijn beroemde nakomelingen. Khankhuuluu had kleine, primitieve hoorntjes die later zouden uitgroeien tot de opvallende kenmerken van de Tyrannosauriërs.

Snelheid boven kracht

Wat Khankhuuluu vooral interessant maakt, is wat hij nog niet kon. Zijn schedel was lang en ondiep, wat betekent dat hij die beruchte botenkrakende kaken van de T. rex nog miste. In plaats daarvan was hij een zogeheten mesopredator: een roofdier dat, net als een coyote, eerder rekende op snelheid en behendigheid dan op brute kracht.

Intercontinentale migratie

De vondst vertelt ook een verhaal over intercontinentale migratie, 86 miljoen jaar geleden. Khankhuuluu of een nauw verwante soort stak via een landbrug over van het huidige Azië naar Noord-Amerika. Daar evolueerden zijn afstammelingen uiteindelijk tot de gigantische Tyrannosaurus die we vandaag kennen.

Later keerden sommige Tyrannosauriërs terug naar Azië, waar de evolutionaire lijn zich opsplitste. Een groep werd nog groter en ontwikkelde zich tot T. rex. De andere groep kreeg een langere snuit en werd door wetenschappers liefkozend Pinocchio-rexen genoemd.