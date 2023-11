Demonstraties in Amsterdam en Utrecht na verkiezingsuitslag

Na de winst van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn in Amsterdam en Utrecht demonstraties aangekondigd. Zo willen krakers na een pro-Palestijnse sit-in op Amsterdam Centraal donderdagavond samenkomen op de Dam, om te demonstreren tegen fascisme. In Utrecht is er een protest van Antifa op het Stadhuisplein. Ook de Utrechtse afdelingen van GroenLinks, PvdA, PvdD en D66 roepen op om bij elkaar te komen bij het stadhuis. "Wij laten vandaag aan Nederland zien dat we niemand in de steek laten en voor de rechten vechten van iedereen. Kom om 17.00 uur naar het stadhuis in Utrecht. Schouder aan schouder. Samen houden we elkaars hand vast rondom ons huis van de democratie. We laten niemand los!", melden de Utrechtse partijen, die zeggen te worden gesteund door diverse maatschappelijke organisaties. Volgens GroenLinks-voorzitter Charifa Soulami, een van de initiatiefnemers van de actie, is de verkiezingsuitslag een klap. "Nooit zullen wij accepteren dat mensen als minder worden gezien, worden uitgesloten en gediscrimineerd." Op de Dam wil de organisatie 'krakenburg020' om 19.30 uur demonstreren tegen fascisme, islamofobie, racisme en anti-queerhaat. Ook willen de krakers zich uitspreken voor het klimaat. "De PVV is de grootste geworden en parlementair links is kleiner dan ooit. Temidden van een genocide in Gaza kiest Nederland massaal voor islamofobie. Maar links is nog niet verslagen in de straten", en "Samen gaan we harder strijden dan ooit", zo luidt de aankondiging. Antifa Utrecht wil om 18.30 uur actievoeren op het Stadhuisplein. De extreemlinkse beweging vindt dat er niet geaccepteerd moet worden dat PVV de grootste partij is geworden. "We moeten de straat en de barricades op om te laten horen dat Utrecht geen PVV-regering wilt!", zo klinkt het.