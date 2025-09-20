Fleur Agema doet niet meer mee. Maar in het AD wil ze duidelijk maken: de chaos lag niet aan de ministers.

Allereerst lag het aan Schoof maakt ze in het AD duidelijk. Hij deed er niet toe. Problemen werden opgelost door de vier vice-premiers, niet door Schoof: "Hij moest toch een beetje de vergadering leiden. Echte compromissen kwamen niet van hem, maar dat had wel gekund. Je kunt machteloos zijn als die vier fractieleiders proberen de macht naar zich toe te trekken. Maar uiteindelijk had Schoof wel compromissen kunnen afdwingen. Ik dacht weleens: waarom doe je nou niks? Het compromis kwam steeds van een andere vicepremier. Dan deed Sophie het, dan Mona, dan weer Eddy of ik.''

De problemen zatten volgens haar niet in het kabinet zelf, maar bij de fractievoorzitters

,,De toestanden waren meestal buiten de ministerraad. Vaak hadden we voor het begin van de vergadering de oplossing al gevonden. Op twee keer na. Het lelijke lekken en beschadigen is ook zeker door een aantal mensen erin gedaan. Er waren een paar rotte appels die hadden afgesproken: als er over Agema wordt geroddeld, zetten we haar weg als emotioneel. En Faber als incompetent. Maar de toestanden waren erbuiten. Het ging gewoon niet. Ik gebruik de metafoor van een autootje waar je met z'n vieren in zit en op élk detail, op élk moment sprong er iemand uit het rijdende autootje. Dat was hel.''

Volgens Agema had het allemaal op rolletjes gelopen als Wilders premier was geworden

,, Had hem gewoon premier gemaakt. Want dan moet Geert competent worden en dan had-ie de boel zelf bij elkaar moeten houden. Dan was hij voorbeeldig geweest.''

,,Dat heeft hij ook aangetoond tijdens Rutte 1, waarin hij heel wat brandjes heeft geblust. Je hebt een persoon in het debat en je hebt een persoon ernaast. Dat geldt voor iedereen. In een debat doe je wat anders dan daarbuiten.''

,,Ik ben er wel achter gekomen dat antwoorden als minister een stuk lastiger is dan vragen stellen als Kamerlid."

Wat is nou de kern van uw afweging dat u wilde stoppen na twee decennia, vraagt het AD. Dat is omdat ze zcih niet meer veilig voelt in de PVV-fractie.

"Er zijn mensen die willens en wetens proberen je kapot te maken. En media die dat ongecheckt de wereld inslingeren. Dat ik bipolair zou zijn, wat een onzin! Mooie dingen die gebeuren worden niet gelekt. En er worden dingen gelekt die nooit zijn gebeurd. Neem wat Eelco Heinen overkwam. Hij heeft in de ministerraad zijn gevoelens geuit over de jodenjacht naar aanleiding van de Maccabi-rellen in Amsterdam. Iemand heeft hem gigantisch en voor het leven beschadigd door dingen te lekken die hij zou hebben gezegd. Dat vind ik echt schokkend. Toen ben ik gaan nadenken: in wat voor wereld ben ik beland?''

Waar maakt u zich zorgen over?

,,Het land wordt onbestuurbaar. Het ministerie van VWS krijgt in zeven jaar tijd haar negende minister. Ook andere ministeries hebben veel wisselingen. Edith Schippers was zeven jaar VWS-minister, dan kun je iets doen. Dan kun je een koers uitzetten. En nu iedereen elkaar uitsluit voor een volgende coalitie, wordt dit land hartstikke onbestuurbaar.''

Nu wil Agema burgemeester worden. Namens de PVV.