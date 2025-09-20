Dit zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Er is een opvallende nieuwkomer

Maar liefst 132 landen zijn ook in 2025 beoordeeld op hun innovatief vermogen. Voor de vijftiende keer blijkt Zwitserland de beste. Zweden komt op de tweede plek en de VS staat op drie.

Het is de World Intellectual Property Organization (WIPO) die elk jaar de Global Innovation Index publiceert. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar menselijk kapitaal, technologie, creativiteit, marktdynamiek en zakelijke verfijning.

Veelal staan westerse landen in de top 10, aangevuld met Zuid-Korea en Singapore. Nederland heeft ook steevast een plekje aan de top. Deze keer zijn we nummer 8.

Maar opvallend is dat China voor het eerst bij de meest innovatieve landen ter wereld hoort. Het steeg naar plek tien, na eerder op 11 (2024), 14 (2019 en 2020) en 17 (2018) te hebben gestaan. Daarmee is China nu ook de meest innovatieve economie in de groep van hogere middeninkomenslanden, voor Maleisië en Turkije.

India staat dit jaar op plaats 38 en voert de lijst aan van lagere middeninkomenslanden, gevolgd door Vietnam en de Filipijnen.