B&B Vol Liefde-Petra woest, schakelt Tim Hofman in na haatgolf: 'Het schaadt mij echt'

Voor veel kandidaten voelt hun B&B Vol Liefde -avontuur als een sprookje, maar Petra is ziedend. In plaats van romantiek kreeg ze een stortvloed aan haatreacties over zich heen. En toen de programmamakers volgens haar niks deden om de pijn te verzachten, stapte ze naar Tim Hofmans Youtube-programma BOOS.

“Ik krijg negatieve reacties via social media . Daar was ik van tevoren al bang voor”, vertelt Petra aan De Telegraaf. Ze zegt dat ze dit al vaak bij de makers had aangekaart. “Vooraf heb ik er talloze malen met de programmamakers over gesproken, maar ik mocht nog niets zien. Alles was prachtig en ik hoefde mij geen zorgen te maken. En daar ging ik vanuit. Nu zeggen ze: ‘het zijn maar twee procent van de kijkers, je moet het maar negeren’. Ik vind het gewoon heel makkelijk hoe zij daarmee wegkomen.”

Scheldkanonnade

De haat ging ver. “Het schaadt mij echt als mensen mij uitmaken voor bitch, zweefteef en huilebalk. Het houdt maar niet op. Elke dag is er weer wat nieuws. Zelfs nu het programma is afgelopen, stoppen de reacties niet.”

Petra vroeg de programmamakers om haatreacties te verwijderen, maar kreeg nul op het rekest. “Elke keer als ik vroeg of iets verwijderd kon worden, zeiden ze: ‘dat lukt ons niet’. Er gebeurde gewoon helemaal niets vanuit hun kant.”

BOOS

Toen ze zich in de steek gelaten voelde, besloot Petra naar BOOS te stappen. “Daarom wilde ik een onafhankelijke partij inschakelen om mijn verhaal te kunnen doen.” Dat werkte: er kwamen gesprekken met de hoofdredactie van RTL.

Boekje verkopen

Maar de schade blijft. “Na lang twijfelen ben ik wel naar de reünie geweest om deze periode af te sluiten. Het zien van de andere kandidaten was een verademing. Je kent elkaar, zonder elkaar eigenlijk echt te kennen. Het voelde warm en bijzonder. En nu pak ik langzaam mijn leven weer op. Zo ben ik verhuisd naar Rijswijk om voor mijn ouders te kunnen zorgen. Mijn boek ’Mantelzorg vol liefde en lef’ ligt inmiddels bij een uitgeverij en ik sta absoluut weer open voor een nieuwe liefde.”