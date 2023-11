Agent die Floyd doodde, neergestoken in gevangenis

Derek Chauvin, de ex-agent die veroordeeld is voor het doden van George Floyd tijdens zijn arrestatie in 2020, is vrijdag neergestoken in een federale gevangenis in de Amerikaanse staat Arizona, schrijft The New York Times op basis van twee mensen met kennis van de situatie.

Floyd kwam in 2020 om het leven doordat Chauvin negen minuten lang zijn knie op de nek van Floyd drukte. Chauvin werd hiervoor veroordeeld tot 22,5 jaar cel. De dood van de ongewapende Floyd, die zwart was, leidde tot wereldwijde demonstraties tegen racisme en politiegeweld.

Het Federal Bureau of Prisons, de Amerikaanse instantie die verantwoordelijk is voor het beheer van de federale gevangenissen, bevestigde dat een gevangene in de gevangenis in Tucson om 12.30 uur plaatselijke tijd was neergestoken, maar noemde de persoon niet bij naam.

Geen andere gevangenen of personeelsleden raakten gewond en volgens de bronnen was de situatie snel onder controle, schrijft de krant.

Medisch personeel "nam levensreddende maatregelen" waarna de gevangene naar een ziekenhuis werd vervoerd "voor verder behandeling en evaluatie", aldus de verklaring van de instantie