Minder drinken zonder wilskracht? Dít verrassende trucje werkt echt, zegt nieuw onderzoek

Wat als je niet hoeft te vechten tegen alcoholgebruik, maar simpelweg je mentale gezondheid moet verbeteren? Nieuw onderzoek wijst op een onverwachte sleutel tot minder drinken en die zit niet in je glas, maar in je hoofd.

Het verband tussen alcohol en mentale gezondheid houdt wetenschappers al decennia bezig. Drinken mensen meer omdat ze zich slecht voelen? Of gaan ze zich juist slechter voelen door alcohol? Het is een klassieke kip-of-ei-vraag waar lange tijd geen duidelijk antwoord op was.

Maar nu lijkt er eindelijk meer duidelijkheid te komen. In een nieuwe studie concluderen onderzoekers dat een betere emotionele gezondheid voorspelt dat mensen later minder alcohol drinken. En belangrijk: dat effect lijkt één kant op te werken.

Niet de drank, maar je stemming bepaalt het

De studie richtte zich bewust niet op zware alcoholisten in behandeling, maar op ‘gewone’ volwassenen. In totaal deden 816 mensen tussen de 18 en 64 jaar mee, allemaal hadden ze in het afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken.

De onderzoekers volgden deze groep een jaar lang, met metingen aan het begin, na drie, zes en twaalf maanden. Zo konden ze precies zien wat eerst veranderde: de mentale gezondheid of het drinkgedrag.

En wat bleek? Mensen die zich emotioneel stabieler voelden, gingen later minder drinken of zagen hun alcoholgebruik minder snel toenemen.

Om alcoholgebruik te meten, gebruikten de onderzoekers een zogeheten quantity-frequency index: hoe vaak iemand drinkt, vermenigvuldigd met hoeveel glazen per keer. Eén standaardglas stond gelijk aan bijvoorbeeld een biertje, een glas wijn of een shot sterke drank.

De mentale gezondheid werd gemeten met een korte vragenlijst over gevoelens als nervositeit, somberheid en geluk. Die antwoorden werden samengevoegd tot een score tussen 0 en 100.

Vervolgens gebruikten de onderzoekers een geavanceerde statistische methode om verschillende scenario’s te testen. Stuurt alcohol je stemming? Stuurt je stemming je drinkgedrag? Of beïnvloeden ze elkaar continu?

De uitkomst was verrassend helder: de richting loopt van mentale gezondheid naar alcoholgebruik, niet andersom.

Geen vicieuze cirkel, maar eenrichtingsverkeer

Dat druist in tegen wat veel experts verwachtten. Lange tijd werd gedacht dat alcohol en mentale problemen elkaar versterken in een vicieuze cirkel. Maar bij deze gemiddelde groep bleek daar geen bewijs voor.

Sterker nog: hoeveel iemand in een bepaalde maand dronk, bleek geen voorspeller voor hoe die persoon zich later mentaal zou voelen.

Dat maakt emotioneel welzijn ineens een stuk belangrijker dan gedacht. Het lijkt zelfs te fungeren als een soort mentale buffer tegen meer drinken.

Over de hele groep genomen nam het alcoholgebruik in een jaar licht toe. Maar mensen met een goede mentale gezondheid lieten een veel tragere stijging zien dan mensen die zich slechter voelden.

Volgens de onderzoekers biedt dat kansen. In plaats van direct te focussen op het verminderen van alcoholgebruik, moeten artsen en gezondheidsprogramma’s zich richten op het versterken van emotionele veerkracht.

Dat zou een subtiel maar krachtig effect kunnen hebben: minder drinken zonder directe gedragsverandering af te dwingen.

Kanttekeningen

De onderzoekers benadrukken wel dat het vooral gaat om mensen met relatief laag tot matig alcoholgebruik. De resultaten zijn dus minder toepasbaar op zware verslaving.

Ook blijft zelfrapportage een zwakke plek: mensen onderschatten hun drinkgedrag vaak. Toch verandert dat weinig aan de hoofdlijn van het verhaal.

De conclusie is helder en opvallend hoopvol: wie zich beter voelt, grijpt minder snel naar de fles.