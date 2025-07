Chemours krijgt weer een dwangsom, nu voor diverse overtredingen

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft chemiefabriek Chemours in Dordrecht opnieuw dwangsommen opgelegd, dit keer om diverse kleine overtredingen van de regels. De dwangsommen variëren van 10.000 tot 15.000 euro per overtreding. Chemours moet betalen als het dezelfde fouten maakt of verzuimt om maatregelen te nemen om dit te voorkomen.

Milieudienst DCMR, die namens de provincie toezicht houdt, constateerde vijf overtredingen bij Chemours. Het ging onder meer om de manier waarop de PFAS-producent afvalstoffen opslaat en over het aanleveren van rapportages over de noodstroomvoorzieningen op het complex.

"Van de geconstateerde overtredingen zijn geen effecten buiten het bedrijf te verwachten", aldus de provincie, die de afgelopen jaren vaker dwangsommen oplegde. "De meeste overtredingen zijn inmiddels door Chemours beëindigd. Toch vinden we het belangrijk dat Chemours de overtredingen blijvend ongedaan maakt of organisatorische maatregelen neemt om herhaling te voorkomen."