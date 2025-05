VS bieden bemiddeling tussen India en Pakistan aan

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft Amerikaanse bemiddeling aangeboden tussen India en Pakistan. De twee kernmachten zijn verwikkeld in hun ernstigste conflict in decennia. In de nacht van vrijdag op zaterdag voerden beide landen aanvallen uit.

In een gesprek met de Pakistaanse legerleider Asim Mounir "drong Rubio erop aan dat beide partijen manieren vinden om te de-escaleren", aldus de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Daarnaast bood de minister de hulp van de Verenigde Staten aan "om constructieve gesprekken aan te gaan om toekomstige conflicten te voorkomen", aldus de woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken.