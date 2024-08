Do's en don'ts bij het schoonmaken van vieze sneakers

Het kan de beste overkomen: je loopt op je prachtige witte sneakers in het park over een modderig paadje of door het gras en voor je het weet zit er vuil op. Of een onverlaat gaat zelfs per ongeluk op je schoenen staan. Hoe krijg je ze het beste weer schoon?

Schoonmaakexpert Marja Middeldorp weet precies wat je moet doen. Ze kijkt eerst of de sneakers wasmachinebestendig zijn, en zo mogelijk laat ze de machine het werk doen. “Controleer eerst even of er iets over in het label van de schoen staat of dat er iets over bekend is bij de leverancier, maar veel stoffen schoenen kunnen in een koud programma in de wasmachine. Als je dat doet, doe ze dan in een zak - of kussensloop - zodat de schoen én de wastrommel niet beschadigen. Doe er iets van een handdoek bij voor de demping”, zegt zij in het AD.

Grasvlekken

Bij grasvlekken op zul je toch zelf aan de slag moeten, omdat ze zo hardnekkig zijn. “Ik maak dan een mengsel van wat soda en water en dat smeer ik op de schoen. Even intrekken en dan naspoelen of borstelen. Voor het schoonmaken van de zolen gebruik ik een ouderwets gummetje. Dat haalt makkelijk vlekken weg van rubber.” Ook een licht sopje met allesreiniger kan wonderen doen. “Maar probeer het altijd eerst even op de binnenkant van de schoen!”

Geen chloor of schuurmiddelen

“Ik zie online ook voorbijkomen dat mensen aanraden om sneakers schoon te maken met schuurmiddelen. Dat zou ik echt nooit doen. Mocht er leer in zitten, dan krijg je geheid vlekken en haal je de kleur eraf. Om diezelfde reden gebruik je liever ook geen schuurspons”, legt Marja uit.

Kijk uit met chloor en te hard boenen. “Je hebt wit, en je hebt wit. Maar een hele witte plek geeft ook een vlek. En ook belangrijk: je kunt beter deppen dan boenen. En vraag ook meteen in de winkel als je je schoenen koopt hoe je ze moet schoonmaken. Het is heel belangrijk om te weten hoe je je schoenen behandelt”, adviseert de schoonmaakexpert.