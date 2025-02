5 manieren om je huis duurder te laten lijken

Je wilt je huis verkopen. Dus moeten kijkers denken dat het prachtig is. Hoe kun je dat beïnvloeden? 2 topmakelaars in (peperduur) New York geven 5 tips.



1. Was de ramen. Als kijkers een kamer binnenkomen gaan ze meestal eerst naar buiten kijken. Zorg dat dat vlekkeloos kan

2. Ruim op, maar niet door alles in kasten te proppen. Losse en te persoonlijke spullen moeten uit zicht. Maar je moet ze niet in kasten proppen. Kijkers willen het idee hebben dat er volop kastruimte is. De kasten moeten dus niet afgeladen zijn

3. Laat slaapkamers slaapkamers zijn. Je huis krijgt niet meer waarde als slaapkamers zijn omgetoverd tot iets anders. Beter is als slaapkamers gewoon slaapkamers zijn. Dan kunnen potentieel kopers zelf fantaseren wat ze met al die kamers gaan doen.

4.Zorg dat de sterke kanten van een ruimte onmiddellijk opvallen. Ga een kamer in, kijk om je heen, en fantaseer dat je de ruimte voor het eerst ziet. Wordt je aandacht meteen getrokken door de sterke kant van de ruimte? Of door iets anders? Haal dat andere dan weg

5. Ga niet verbouwen. Je denkt dat je je huis beter verkoopt met een nieuwe badkamer. Maar je krijgt de kosten die je maakt er hoogst zelden uit. Zorg dat dingen schoon en heel zijn, maar overdrijf niet.