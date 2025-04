Kardinaal Eijk staat ervoor open paus Franciscus op te volgen

AMSTERDAM (ANP) - Kardinaal Wim Eijk zou ervoor open staan om de maandag overleden paus Franciscus op te volgen. Dat zegt hij in het AT5-programma Het Gesprek aan de Amstel. "Als de kardinalen je kiezen, dan kun je dat zien als een roeping die je krijgt van de Heilige Geest. Ik denk dat je dan echt in geweten verplicht bent om ja te zeggen."

Eijk merkt hierbij op dat een kandidaat nee kan zeggen, bijvoorbeeld als hij het pontificaat om gezondheidsredenen niet aan zou kunnen. Maar als je het wel aankunt, moet je ja zeggen, vindt de kardinaal. "Op een gegeven moment komt de decaan van het kardinalencollege naar voren en vraagt de kandidaat die gekozen is of hij het wil worden", legt Eijk uit. "En dan is hopelijk het antwoord: accepto, ik aanvaard het." De interviewer: "Dus dan zou u het doen?" "Dan zou ik het doen", bevestigt Eijk.

