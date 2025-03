9 jaar cel en tbs voor moord op 17-jarig meisje Winsum

GRONINGEN (ANP) - De rechtbank in Groningen heeft maandag de 20-jarige Jamesley S. veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar en tbs met dwangverpleging, voor het doodsteken van zijn 17-jarige ex-vriendin. Dat gebeurde op 21 februari vorig jaar in het Groningse dorp Winsum.

Het slachtoffer werd op de bewuste avond opgewacht door S. Toen zij langsfietste, op weg van haar werk naar huis, rende hij achter haar aan en stak haar boven in de rug met een groot keukenmes. Het meisje overleed ter plaatse. S. werd snel daarna in de buurt opgepakt.

De relatie tussen S. en het slachtoffer was enige tijd daarvoor ten einde gekomen. S. zou dat niet hebben kunnen verkroppen, ook omdat er een andere jongen in het spel was.

Het Openbaar Ministerie had naast tbs een celstraf van twaalf jaar geëist. De rechtbank legt een lagere gevangenisstraf op wegens de jonge leeftijd van de verdachte, zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid en de verwachte lange duur van de tbs-maatregel.