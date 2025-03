Uitsluiting verkiezingsdeelname en celstraf voor Le Pen om fraude

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is de komende vijf jaar uitgesloten van verkiezingsdeelname in Frankrijk omdat ze sjoemelde met EU-geld, zo heeft de rechter besloten. Deelname aan de presidentsverkiezingen van 2027 lijkt daarmee uitgesloten voor de voorvrouw van Rassemblement National (RN). Bovendien heeft ze een gevangenisstraf van vier jaar opgelegd gekregen, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Ze hoeft niet daadwerkelijk de cel in, maar mag haar straf uitzitten met een enkelband.

Naast Le Pen werden ook acht partijgenoten veroordeeld voor fraude. De straf gaat onmiddellijk in en geldt ook als er beroep wordt aangetekend.

De beschuldigingen gaan over geld dat bedoeld was om assistenten in het Europees Parlement te betalen, maar werd gebruikt voor partijmedewerkers in Frankrijk. Twaalf assistenten werden bovendien veroordeeld voor het verbergen van het misdrijf. Er zou een bedrag van bijna 3 miljoen euro mee gemoeid zijn.