DEN HAAG (ANP) - Sinds maandagochtend 03.00 uur is de A12 weer open voor verkeer, meldt Rijkswaterstaat. De weg is negen dagen en nachten afgesloten geweest richting Utrecht van knooppunt Maanderbroek (Veenendaal) tot knooppunt Lunetten.

Op een traject van dertig kilometer heeft groot onderhoud plaatsgevonden. Het asfalt is op grote delen vervangen door stiller asfalt. Daarnaast was er onderhoud aan bomen en bermen, verkeersborden, verlichting en vangrails. Ook is graffiti verwijderd.

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Martin Wijnen: "Alle werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. Dankzij de hulp van de weggebruikers door meer thuis te werken, buiten de spits te reizen of te kiezen voor alternatief vervoer, bleef de verkeershinder beperkt tot maximaal één uur extra reistijd."

Hetzelfde deel van de A12 (Veenendaal richting Utrecht) wordt dit jaar nog één keer negen aaneengesloten dagen en nachten afgesloten om het volledige werk af te maken. Deze afsluiting duurt van vrijdagavond 22 augustus 20.00 uur tot maandagochtend 1 september 05.00 uur.