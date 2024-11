A20 zaterdagnacht dicht om onschadelijk maken bommen

MOORDRECHT (ANP) - Een deel van de snelweg A20 is tussen zaterdag 22.00 uur en zondag 09.00 uur afgesloten. Dit omdat in die periode twee niet-ontplofte vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk worden gemaakt. De weg is dicht tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Ook diverse provinciale en lokale wegen gaan tijdelijk dicht, meldt Rijkswaterstaat.

De vliegtuigbommen werden in juli bij Moordrecht gevonden tijdens een onderzoek naar niet-ontploft oorlogsmateriaal. Dat gebied wordt onderzocht omdat de A20 in de toekomst wordt verbreed.

Weggebruikers moeten een andere route kiezen via de A12 en de N219. Ook een aantal lokale wegen in de gemeente Zuidplas, waar Moordrecht onder valt, zijn in die periode afgesloten. ProRail meldt dat het spoor in het gebied een paar uur wordt afgesloten. De gevolgen voor het treinverkeer zijn klein: alleen de laatste trein van Gouda naar Rotterdam vertrekt een kwartier vroeger.

Paarden

Ongeveer driehonderd huishoudens in het gebied moeten binnenblijven, meldt de gemeente Zuidplas. Een gezin moet het huis uit. Hun paarden worden buiten het risicogebied opgevangen in een tijdelijke stal, het gezin brengt de nacht door op een andere plek.

De bommen worden onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Volgens de gemeente Zuidplas is de kans dat iets fout gaat bij het onschadelijk maken "bijzonder klein".