TEL AVIV (ANP/RTR) - De Israëlische president Isaac Herzog gaat om veiligheidsredenen toch niet naar de VN-klimaattop in Azerbeidzjan. Zijn kantoor heeft dat zaterdag bekendgemaakt na de eerste week van COP29 in Bakoe.

Er zijn geen details gedeeld over het besluit om toch niet naar Azerbeidzjan af te reizen. Herzogs deelname aan de tweede week van de top werd in oktober aangekondigd. COP29 moet eind volgende week eindigen met een slotverklaring, waar nog volop over wordt onderhandeld.