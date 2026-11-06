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A32 dicht in beide richtingen ter hoogte van aquaduct Mid-Fryslân

Samenleving
door anp
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GROU (ANP) - De A32 ter hoogte van het aquaduct Mid-Fryslân bij Grou is sinds donderdagavond in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Dat maakte Rijkswaterstaat bekend.
De afsluiting geldt tot nader order. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei bij Omrop Fryslân dat het nog het hele weekend kan duren.
Uit inspecties is gebleken dat glasplaten van de lichtarmaturen in het aquaduct naar beneden kunnen vallen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor weggebruikers. Om deze risico's uit te sluiten, is besloten het aquaduct af te sluiten. Hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de A32.
Het overige verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N31 en de A7.
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