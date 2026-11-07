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A32 open na spoedreparaties, ook inspecties andere aquaducten

Samenleving
door anp
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GROU (ANP) - De A32 ter hoogte van het Friese Grou is vrijdagavond even voor middernacht in beide richtingen heropend. De weg ging donderdagavond dicht door een gevaarlijke situatie bij het Aquaduct Mid-Fryslân. De glasplaten van de lampen boven het wegdek konden naar beneden vallen. De werkzaamheden zijn sneller dan verwacht afgerond. Eerder vrijdagavond ging de weg in één rijrichting alweer open.
Een aannemer heeft de zogenaamde lichtarmaturen verwijderd, net als de kabelgoten en elektrische voorzieningen. "We kunnen stellen dat er sprake is van materiaalmoeheid bij de lichtarmaturen. Deze hebben versneld het einde van hun technische levensduur bereikt", meldt Rijkswaterstaat in een persbericht. De in totaal 84 lichtbakken hadden door "intensief verkeer, de zuigende werking van vrachtwagens en opspattend (zout) water" last van versnelde slijtage, meldt de wegbeheerder.
Rijkswaterstaat gaat de komende tijd ook andere aquaducten in Noord-Nederland onderzoeken op slijtage of schade aan de lichtbakken.
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