Ook in incognito: deze pornosites delen je gegevens al voordat je toestemming geeft

Wie denkt dat een incognitovenster discreet surfen garandeert, vergist zich. Bij 37 van de 49 onderzochte pornosites die populair zijn in Nederland worden gegevens over je bezoek al naar andere bedrijven gestuurd voordat je in de cookiebanner hebt gekozen. Dat is 76 procent. Bij 33 van die sites worden gegevens naar externe advertentienetwerken gestuurd.

Het gaat ook om grote namen zoals Pornhub, Xhamster, Xvideos, Youporn en het Nederlandse Vagina.nl.

Wat er wordt doorgestuurd

Zodra de pagina opent, gaat er al informatie weg:

je IP-adres, dat vaak iets zegt over je woonplaats;

gegevens over je apparaat, browser, schermgrootte en taalinstellingen;

de pagina die je bekijkt en de titel van de video;

vaak een cookie met een unieke code, waarmee je bij een volgend bezoek weer wordt herkend, soms ook op andere websites.

Klik je daarna op 'weigeren', dan zijn de gegevens al verstuurd. Een weigering maakt die eerdere overdracht niet ongedaan.

Het gevolg kan pijnlijk zijn. Je bezoekt 's avonds een pornosite en ziet de volgende ochtend in een volle trein ineens advertenties voor erotische webshops op een receptensite.

Sporen naar Rusland

Vier sites sturen gegevens naar Russische partijen. Dit is een dubbele lading van Yandex Metrica, de Russische tegenhanger van Google Analytics. De cookies daarvan kunnen tot tien jaar bewaard blijven. Hqporner plaatst een cookie van Webvisor, een dienst van Yandex. Pornhat laadt de Russische bezoekersteller LiveInternet.

Wat de wet zegt

De regel is simpel: niet zonder toestemming. Cookies en andere informatie mogen alleen op je apparaat worden opgeslagen of uitgelezen als je daar actief mee instemt. Technisch noodzakelijke cookies zijn de uitzondering. Dit staat in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, de cookiewet. De wet geldt ook voor buitenlandse sites die zich op Nederland richten.

Bij pornosites weegt het extra zwaar. Gegevens over iemands seksuele gedrag of seksuele gerichtheid zijn volgens artikel 9 van de AVG bijzondere persoonsgegevens. Die mogen in principe niet worden verwerkt, tenzij er een uitzondering geldt, zoals uitdrukkelijke toestemming.

Van de 37 sites die de bevindingen kregen voorgelegd, reageerden er slechts enkele. Tnaflix en Chaturbate zeggen dat ze een intern onderzoek hebben gestart. E-Hentai spreekt de bevindingen tegen en zegt dat alleen technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt.

Wat incognito wel en niet doet

Incognito zorgt dat je geschiedenis, cookies en sitegegevens na afloop niet op je eigen apparaat bewaard blijven. Meer doet het niet. Tijdens je bezoek zien websites en hun externe diensten nog steeds je IP-adres en je browsergegevens. Ook je internetprovider, werkgever of school kan je activiteit soms zien.

Dit kun je doen

Log niet in. Log je in op een site, dan weet die site wie je bent, ook in incognito.

Verberg je IP-adres met een VPN. Een VPN beschermt je op netwerkniveau. Tegen fingerprinting helpt het niet: daarbij herkent een site je aan je schermresolutie, lettertypen en browserinstellingen, ook zonder cookies.

Wis je cookies. Je kunt cookies achteraf verwijderen en je browser zo instellen dat die standaard alleen noodzakelijke cookies accepteert.

Dien een klacht in. Vraagt een site niet goed om toestemming, neem dan eerst contact op met de eigenaar. Krijg je geen of een slecht antwoord, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?