A4 ten zuiden van Rotterdam ruim een week dicht

DEN HAA(ANP) - De A4 is vanaf vrijdag 22.00 uur ruim een week dicht in de richting van Rotterdam tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in Noord-Brabant. De weg gaat dicht tot maandag 5 augustus 05.00 uur. De werkzaamheden aan de A4 zijn tegelijk met de zomerafsluiting van de Heinenoordtunnel in de A29. De verwachte vertraging kan oplopen tot een uur, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Behalve de A4 is tijdens de werkzaamheden ook de verbindingsweg A58/A4 dicht voor verkeer vanuit Bergen op Zoom richting Rotterdam. Ook de oprit Bergen op Zoom (28 en 27), op- en afrit Tholen (26), op- en afrit Steenbergen (25) en op- en afrit Dinteloord (24) zijn dicht. Verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid via de A58, A17 en A16. Weggebruikers richting Zierikzee worden omgeleid via de A58, A17 en A59.

De Heinenoordtunnel is in beide richtingen dicht vanaf vrijdag 22.00 uur tot vrijdag 9 augustus 05.00 uur. De tunnel gaat dicht voor renovatiewerkzaamheden.