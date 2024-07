Amsterdamse groothandel in parfums waste 40 miljoen wit

AMSTERDAM (ANP) - Prestige Perfumes, een Amsterdamse groothandel in parfums en cosmetica, moet een boete van bijna 2 ton betalen, omdat via bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. De groothandel wist volgens justitie niet dat het om crimineel geld ging.

Prestige Perfumes is een grote speler in de wereldwijde handel in parfum en cosmetica. Er waren al langer aanwijzingen dat bankrekeningen van het bedrijf werden gebruikt voor het witwassen van drugsgeld. In 2021 werd daarom een onderzoek gestart.

Daaruit kwam naar voren dat de groothandel via tientallen bedrijven misdaadgeld gestort kreeg op haar bankrekeningen. Criminelen konden op deze manier geld afkomstig uit drugshandel omzetten in waardevolle producten en zo de illegale herkomst verhullen.

Tussen 2016 en 2022 is zo vermoedelijk voor meer dan 42 miljoen dollar witgewassen. Zo ontdekte de recherche een geldstroom van bijna 17 miljoen dollar via verschillende bedrijven in voornamelijk Frankrijk, maar ook België en Portugal. Deze bedrijven bestelden meestal tussen 100.000 en 300.000 dollar aan parfum. De rekening werd betaald door een wirwar aan verschillende bedrijven, soms wel vijftien, die diverse losse bedragen overmaakten aan het parfumbedrijf.