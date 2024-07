Heb je ADHD zonder het te weten? Doe de 12-vragen quiz

Heb ik ADHD ? Je bent er nooit voor getest, maar je vraagt het he wel eens af. De quiz van een psycholoog met 12 vragen kan je helpen. Als je na de quiz onzeker bent, kun je - eventueel via je huisarts - een professional raadplegen.

Zelfbeoordelingsquiz voor ADHD

Hoe vaak maak je onzorgvuldige fouten bij het werk of andere activiteiten?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak heb je moeite om je aandacht bij taken of spel te houden?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak lijkt het alsof je niet luistert wanneer er direct tegen je gesproken wordt?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak volg je aanwijzingen niet op en slaag je er niet in om schoolwerk, klusjes of plichten op de werkplek af te maken?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak heb je moeite met het organiseren van taken en activiteiten?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak vermijd of stel je taken uit die langdurig mentaal inspannend zijn?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak verlies je dingen die nodig zijn voor taken of activiteiten?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak word je gemakkelijk afgeleid door externe prikkels?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak vergeet je dagelijkse activiteiten?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak beweeg je onrustig met je handen of voeten of draai je in je stoel?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak sta je op in situaties waarin zitten blijven verwacht wordt?NooitZeldenSomsVaakAltijd Hoe vaak voel je je rusteloos of heb je moeite om stil te zitten?NooitZeldenSomsVaakAltijd

Interpretatie van de Resultaten

Als je vaak of altijd ja hebt geantwoord op veel van deze vragen, kan dit een indicatie zijn dat je ADHD hebt. Het is belangrijk om te onthouden dat deze quiz geen diagnose stelt. Voor een nauwkeurige diagnose en behandelingsopties is het raadzaam om een professionele zorgverlener te raadplegen.

Andere ADHD-tests

Online ADHD-tests bieden een laagdrempelige manier om te onderzoeken of je mogelijk symptomen van ADHD ervaart. Deze tests geven een eerste indicatie maar vervangen geen professionele diagnose. Ze kunnen echter wel helpen bij het besluit om verdere stappen te ondernemen, zoals het raadplegen van een huisarts of specialist.