Aanhoudingen bij pro-Israël demo op de Dam, sfeer 'beheersbaar'

AMSTERDAM (ANP) - Bij een pro-Israëlische demonstratie op de Dam in Amsterdam zijn enkele mensen aangehouden, meldt de politie. Volgens een politiewoordvoerder zijn er een kleine honderd man bij de manifestatie. De sfeer is "beheersbaar".

De aanhoudingen zijn verricht voor het verstoren van de openbare orde, onder meer voor het afsteken van vuurwerk, aldus de woordvoerder. Op foto's van de demonstratie is onder meer groene rook te zien en de actievoerders hebben Israëlische vlaggen bij zich.

Time To Stand Up For Israel meldde eerder de demonstratie te organiseren als "reactie op de zorgwekkende toename van antisemitisme, academische boycots en anti-Israëlretoriek in Nederland - vooral binnen universiteiten". De manifestatie duurt nog tot 20.00 uur.