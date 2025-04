CDA'ers: recht Israël om zich te verdedigen kent grenzen

AMSTERDAM (ANP) - Het recht van Israël om zich te verdedigen kent grenzen, schrijven CDA'ers Henri Bontenbal en Derk Boswijk in een opiniestuk in Trouw. Hun partij heeft zich volgens hen in het verleden terughoudend opgesteld bij kritiek op Israël vanuit "historisch besef". Maar waar het recht om zich te verdedigen eindigt, begint naar eigen zeggen hun "morele plicht om te spreken".

"Onze solidariteit met Israël mag geen vrijbrief zijn voor stilzwijgen over oorlogsmisdaden", aldus de twee politici. Volgens hen wordt het internationaal recht niet consequent toegepast. "We kunnen Rusland niet met recht aanspreken op oorlogsmisdaden in Oekraïne, terwijl we zwijgen als het om Israël gaat. Het internationaal recht mag geen instrument van selectieve verontwaardiging zijn, maar moet ons kompas blijven - altijd en overal."