Kweken we straks vissen op de maan?

In een bescheiden onderzoekscentrum nabij het Franse kustplaatsje Palavas-les-Flots zwemmen zeebaarsjes rond die geschiedenis gaan schrijven. Hun nakomelingen worden namelijk de eerste vissen die naar de maan reizen, als onderdeel van een project genaamd Lunar Hatch.

Een Frans onderzoeksteam van het Nationale Instituut voor Zeeonderzoek werkt al jaren aan dit ambitieuze plan. Het doel is het opzetten van viskwekerijen op de maan om toekomstige astronauten van verse eiwitten te voorzien.

De gedachte achter het project is best wel simpel. Zodra er een maanbasis komt, moeten de bewoners natuurlijk ook eten. En wat is er dan handiger dan vis ? Het is licht verteerbaar, zit boordevol belangrijke voedingsstoffen en kan ter plekke worden gekweekt.