Aanmeldcentrum Ter Apel blijft net onder de grens van dwangsom

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaagt er voorlopig in om geen dwangsom te krijgen voor de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal asielzoekers daar bleef tijdens het weekeinde net onder de grens van 2000 hangen. Als die limiet wordt overschreden, moet het opvangorgaan 50.000 euro per keer betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt.

In de nacht van donderdag op vrijdag overnachtten 1998 asielzoekers in het aanmeldcentrum. Dat is tijdens het weekeinde gedaald. In de nacht van zondag op maandag sliepen 1958 asielzoekers in Ter Apel. Het is niet duidelijk waardoor dat komt, maar over het algemeen zijn er tijdens weekeindes iets minder asielzoekers in het centrum dan doordeweeks. Met name op maandagen en dinsdagen melden relaltief veel asielzoekers zich in Ter Apel.