Zo test je in 3 seconden of je genoeg water drinkt tijdens een hittegolf

gezondheid
door Désirée du Roy
dinsdag, 12 augustus 2025 om 9:28
Tijdens een hittegolf is het advies simpel: drink genoeg water. Anders kun je je beroerd gaan voelen, gaat je productiviteit naar beneden en ziet je huid er slechter uit. Maar hoe weet je eigenlijk of je écht voldoende drinkt? Daar is een razendsnelle test voor, en je hebt er alleen je hand voor nodig.
De huidplooitest
Knijp met duim en wijsvinger zachtjes een huidplooi op de rug van je hand omhoog en laat los. Veert je huid direct terug? Dan ben je waarschijnlijk goed gehydrateerd. Blijft de plooi even staan? Dat kan een teken zijn dat je te weinig vocht hebt. Deze zogeheten huidturgortest wordt ook in de zorg gebruikt als snelle indicatie van uitdroging.
Let ook op andere signalen
De test is handig, maar niet waterdicht. Let ook op:
Donkere urine (lichtgeel is prima, donkergeel betekent vaak: meer drinken)
Hoofdpijn, duizeligheid of vermoeidheid
Droge mond of dorstgevoel
Zo drink je genoeg
Bij extreem warm weer kun je zomaar 2 tot 3 liter vocht per dag nodig hebben. En maak daar maar 5 liter van als je er nog flink bij gaat bewegen ook. Water is de beste keuze, maar thee zonder suiker en water met wat citroen of munt is ook prima. Vermijd alcohol en cafeïne, die werken vochtafdrijvend.
Kortom: even knijpen en als nodig... drinken maar. Zo voorkom je dat je tijdens de hitte letterlijk als een plumpudding in elkaar zakt.
Bron: Richtlijnendatabase

