Aantal asielzoekers in Ter Apel blijft hoog

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten opnieuw 2100 asielzoekers. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen nachten. Opvangorgaan COA verplaatst mensen naar locaties elders, maar krijgt ook nieuwe asielzoekers binnen, waardoor de bezetting netto niet veel verandert.

Het aantal asielzoekers zit meer dan drie weken achter elkaar boven de afgesproken grens van 2000 mensen. Voor elke nacht moet het COA een dwangsom van 50.000 euro betalen. Het totale bedrag is nu opgelopen tot 3,75 miljoen euro.

Bestaande asielzoekerscentra zitten nagenoeg vol en gemeenten bieden te weinig noodopvanglocaties. Daardoor zijn er weinig plekken waar het COA nieuwe mensen naartoe kan brengen. Vorige week kwamen afgerond 900 asielzoekers naar Nederland, tegen afgerond 800 in dezelfde week vorig jaar. De instroom ligt sinds begin november iets hoger dan een jaar eerder. Het aantal aanvragen ligt echter aanzienlijk lager dan tijdens de piek van eind 2023 en begin 2024.