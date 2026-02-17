Odido onderzoekt of het gegevens te lang bewaarde

DEN HAAG (ANP) - Telecomprovider Odido onderzoekt of het oude gegevens te lang heeft bewaard. Het telecombedrijf zegt vragen te hebben gekregen van mensen die zeggen al jaren weg te zijn als klant en toch een mail kregen waarin staat dat hun persoonsgegevens mogelijk zijn gelekt bij een grote hack die vorige week bekend werd.

Het Financieele Dagblad schreef dat Odido persoonsgegevens van vertrokken klanten langer bewaart dan het zelf belooft. In het privacystatement staat dat contractgegevens tot maximaal twee jaar na het beëindigen van het contract worden bewaard. Na het datalek meldden oud-klanten die al vijf of tien jaar weg waren een waarschuwingsmail te hebben gekregen van Odido dat hun gegevens mogelijk waren gelekt, meldde de krant.

De "huidige inschatting" van Odido is dat het kan gaan om gegevens waarvoor de bewaartermijn langer was dan twee jaar, zegt een woordvoerder. Er gelden verschillende bewaartermijnen voor verschillende doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt.