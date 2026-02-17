ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Odido onderzoekt of het gegevens te lang bewaarde

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 10:33
anp170226065 1
DEN HAAG (ANP) - Telecomprovider Odido onderzoekt of het oude gegevens te lang heeft bewaard. Het telecombedrijf zegt vragen te hebben gekregen van mensen die zeggen al jaren weg te zijn als klant en toch een mail kregen waarin staat dat hun persoonsgegevens mogelijk zijn gelekt bij een grote hack die vorige week bekend werd.
Het Financieele Dagblad schreef dat Odido persoonsgegevens van vertrokken klanten langer bewaart dan het zelf belooft. In het privacystatement staat dat contractgegevens tot maximaal twee jaar na het beëindigen van het contract worden bewaard. Na het datalek meldden oud-klanten die al vijf of tien jaar weg waren een waarschuwingsmail te hebben gekregen van Odido dat hun gegevens mogelijk waren gelekt, meldde de krant.
De "huidige inschatting" van Odido is dat het kan gaan om gegevens waarvoor de bewaartermijn langer was dan twee jaar, zegt een woordvoerder. Er gelden verschillende bewaartermijnen voor verschillende doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

ANP-545726013

Dit zijn de twee sterkste voorspellers van complotdenken: 'Heeft niks met opleiding, leeftijd of intelligentie te maken'

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

ANP-550790778

Burgemeester Bruls (Knotsenburg) zoals je hem nog nooit zag

ANP-403770799

Kun je beter te voet of met de auto naar de carwash? ChatGPT komt met een verrassend antwoord

Loading