Aantal asielzoekers in Ter Apel onder maximum van 2000

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 1800 mensen overnacht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de maximaal toegestane 2000. Eind oktober legde de rechter het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een nieuwe dwangsom op voor als er, op welk moment van de dag ook, meer dan 2000 mensen verblijven.

Het COA kreeg twee weken de tijd om het aantal mensen voldoende naar beneden te brengen. Daarna gold een boete van 50.000 euro voor elke dag dat het niet lukt.

Dat er nu meer ruimte is in Ter Apel, heeft volgens een woordvoerder van het COA vooral te maken met de noodopvang op het evenemententerrein van Walibi in Biddinghuizen die weer geopend is. Daar kunnen tot april, wanneer er geen evenementen op het terrein zijn, 1250 mensen tijdelijk verblijven. Ook is volgens de woordvoerder de instroom van asielzoekers op het moment iets lager dan eerder.

Nachtopvang

Sinds afgelopen zaterdag overnachten minder dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum. Daarvoor waren het er geruime tijd te veel. Sinds zaterdag zijn er soms overdag wel meer dan 2000 mensen. Dat komt doordat 's avonds mensen worden overgebracht naar de nachtopvang in Beilen. Zij komen overdag weer terug naar Ter Apel. De afgelopen twee dagen was het aantal overdag ook onder de 2000.

In de zomer van 2022 liep het aanmeldcentrum zo over dat asielzoekers buiten sliepen.