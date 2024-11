Kan ik mijn D.E.-waardepunten nog verzilveren als Blokker failliet gaat?

De gespaarde D.E.-waardepunten blijven geldig, mocht Blokker definitief failliet verklaard worden. Dat meldt Douwe Egberts op de website.

Het spaarprogramma wordt voor de koffieproducent uitgevoerd door Blokker. De getroebleerde keten is dus verantwoordelijk voor het inkopen en verkopen van de artikelen. Maar het spaarprogramma is en blijft van Douwe Egberts.

Vanwege de recente ontwikkelingen bij Blokker is het nu niet mogelijk om de D.E waardepunten in te leveren in de winkel. Ook kunnen de waardepunten niet worden besteed in de Blokker webshop.

“Wij zijn in overleg met Blokker over de ontstane situatie en mogelijkheden. We kunnen op dit moment nog niet inschatten hoelang dit proces zal duren, maar we houden je op de hoogte via deze website, nieuwsbrieven en onze social media kanalen”, schrijft Douwe Egberts.

Joure is de bakermat van Douwe Egberts. Tot 2014 had Joure een eigen D.E. winkel. Sinds 2015 is het D.E-geschenkenassortiment verkrijgbaar bij de Blokker-winkels en kunnen consumenten alleen daar hun Douwe Egberts-waardepunten verzilveren.