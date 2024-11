Trump kan oudste president ooit worden

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump kan de oudste president van de Verenigde Staten ooit worden. Als hij in januari begint aan zijn presidentschap duurt het nog vijf maanden tot hij 79 wordt. Hij is daarmee een paar maanden ouder dan Joe Biden was, toen hij vier jaar geleden het Witte Huis inging. De Democraat, was toen twee maanden 78.

Trump wordt bovendien de eerste president die is veroordeeld. Hij werd eerder dit jaar door een jury schuldig bevonden in een zwijggeldzaak.

Met zijn herverkiezing wordt Trump de tweede Amerikaanse president in de geschiedenis die voor twee niet aaneengesloten termijnen het ambt bekleedt. Alleen de Democraat Grover Cleveland deed dat eerder. Hij was president van 1885 tot 1889 en daarna van 1893 tot 1897.