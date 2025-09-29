Aantal asielzoekers Ter Apel blijft ook in weekeinde boven 2000

TER APEL (ANP) - Ook tijdens het weekeinde hebben meer asielzoekers dan toegestaan overnacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog eens 150.000 euro aan dwangsommen betalen.

De teller van de afgelopen weken staat nu op 650.000 euro. Het maximale bedrag is 5 miljoen euro, te betalen aan de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt.

Het aantal asielzoekers in Ter Apel is de afgelopen dagen stabiel, op ongeveer 2050. Het COA had eerder met Ter Apel afgesproken dat er niet meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum mogen worden opgevangen. Die grens is nu negen nachten op rij overschreden, en voor de dertiende keer deze maand.

Leiden stelt een leegstaande kerk beschikbaar als noodopvang voor ongeveer tachtig asielzoekers uit Ter Apel, maar die is nog niet in gebruik genomen. Dat gebeurt deze week, aldus het COA.