EU-lidstaten scharen zich achter Nederlandse oproep chipindustrie

door anp
maandag, 29 september 2025 om 10:07
BRUSSEL (ANP) - Alle 27 lidstaten van de Europese Unie hebben zich achter een Nederlands initiatief geschaard om de Europese chipindustrie te versterken. Eerder hadden acht lidstaten dat al gedaan, maar nu hebben alle landen hun handtekening gezet onder de zogeheten Semicon Coalition.
De lidstaten noemen chips van cruciaal belang "voor onze samenleving, economie en veiligheid". Ze zien graag dat er meer geïnvesteerd wordt in de sector om te zorgen voor een sterke productie van chips binnen Europa. Daarvoor moet ook publiek geld worden vrijgemaakt, bijvoorbeeld in de nieuwe EU-meerjarenbegroting (2028-2034).
Dat geld zou moeten gaan naar onder meer ontwikkeling en onderzoek. Ook willen de lidstaten dat er een betere samenwerking komt tussen bijvoorbeeld het bedrijfsleven en universiteiten, zodat de kennis over chips niet wegstroomt.
Het Nederlandse ASML is een wereldspeler als het gaat om de apparatuur die nodig is om chips te maken.
