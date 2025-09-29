ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Code rood voor Valencia en Catalonië om overstromingsgevaar

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 10:31
anp290925055 1
VALENCIA (ANP) - De Spaanse weerdienst AEMET heeft de weerswaarschuwing voor hevige regens en onweer in de regio Valencia en Catalonië opgeschaald van code oranje naar code rood. Uit angst voor soortgelijke overstromingen als vorig jaar oktober, toen 235 mensen om het leven kwamen, werden bewoners via hun telefoons geattendeerd op het naderende noodweer van maandag en dinsdag.
Scholen en andere openbare ruimtes blijven maandag gesloten, terwijl de buien nog zeker tot en met dinsdagavond aanhouden. Premier Pedro Sánchez heeft inwoners opgeroepen de instructies van hulpdiensten op te volgen.
Eerder werd een neerslagsom voorspeld van tot wel 200 millimeter. Ter vergelijking: tijdens het noodweer van vorig jaar viel er 400 millimeter.
Volgens de krant El País regende het in de wijk L'Horta Sud in Valencia, die vorig jaar het zwaarst getroffen werd, maandagochtend al flink. Omdat de buien van korte duur waren en het waterpeil inmiddels alweer is gezakt, vallen de gevolgen voor dat gebied vooralsnog mee.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

anp280925071 1

Bontenbal beticht PVV en BBB van ondermijnen democratie

shutterstock_2318356813

Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

Loading