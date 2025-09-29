Code rood voor Valencia en Catalonië om overstromingsgevaar

VALENCIA (ANP) - De Spaanse weerdienst AEMET heeft de weerswaarschuwing voor hevige regens en onweer in de regio Valencia en Catalonië opgeschaald van code oranje naar code rood. Uit angst voor soortgelijke overstromingen als vorig jaar oktober, toen 235 mensen om het leven kwamen, werden bewoners via hun telefoons geattendeerd op het naderende noodweer van maandag en dinsdag.

Scholen en andere openbare ruimtes blijven maandag gesloten, terwijl de buien nog zeker tot en met dinsdagavond aanhouden. Premier Pedro Sánchez heeft inwoners opgeroepen de instructies van hulpdiensten op te volgen.

Eerder werd een neerslagsom voorspeld van tot wel 200 millimeter. Ter vergelijking: tijdens het noodweer van vorig jaar viel er 400 millimeter.

Volgens de krant El País regende het in de wijk L'Horta Sud in Valencia, die vorig jaar het zwaarst getroffen werd, maandagochtend al flink. Omdat de buien van korte duur waren en het waterpeil inmiddels alweer is gezakt, vallen de gevolgen voor dat gebied vooralsnog mee.