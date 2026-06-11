Aantal ebolabesmettingen loopt op tot bijna 700, ruim 130 doden

KINSHASA (ANP/RTR) - Het aantal bevestigde gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is toegenomen tot 676. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van dat land. Het aantal vastgestelde doden ligt sinds woensdag op 136. Een dag eerder ging het nog om een veertigtal besmettingen minder, zo meldde het Afrikaanse Centrum voor Infectieziekteverspreiding en -preventie (CDC).

Vooralsnog is er geen vaccin voor de zogenoemde bundibugyovariant van het ebolavirus, de variant die nu rondgaat in Congo en Oeganda. Hoewel er effectieve vaccins bestaan voor de gangbaardere zaïrevariant, bieden deze geen sluitende bescherming in het geval van een besmetting met de bundibugyovariant. Wel wordt gewerkt aan nieuwe vaccins.