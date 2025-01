Aantal gewonden door aanslag Maagdenburg naar boven bijgesteld

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Het aantal gewonden door de aanslag in de Duitse stad Maagdenburg is van 235 bijgesteld naar 299. Het regionale ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het nieuwe aantal bekendgemaakt. Daarin zijn slachtoffers opgenomen die eerder niet bekend waren of nog niet bij de regionale autoriteiten waren gemeld.

Onder de gewonden zijn twaalf personen met een niet-Duitse of dubbele nationaliteit. Door de aanslag kwamen vijf mensen om het leven. Het dodental blijft ongewijzigd. Volgens de regionale omroep MDR is bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de aanslag.

Een 50-jarige automobilist reed op 20 december met hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt in Maagdenburg. De verdachte is een arts uit Saudi-Arabië die sinds 2006 in Duitsland woont. Hij zit nog steeds vast. Het onderzoek naar onder meer het motief loopt nog.