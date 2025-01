Sonja Barend over Johan Derksen c.s: ‘Het zijn rare, onbeschofte en een beetje vieze mannen’

Sonja Barends (84) heeft één keer naar Vandaag Inside gekeken, omdat ze anderen daar over hoorde. Die ene keer was genoeg zegt ze in College Tour.

,,Tsja, dat zijn vlerken van kerels. Het is niet aan mij besteed. Het is niet het soort ‘leuk’ dat ik leuk vind”, legt ze uit. ,,Ik heb er maar één gezien, maar ik vind het rare, onbeschofte en een beetje vieze mannen.” Barend trekt wat grimassen, terwijl de zaal grinnikt. ,,Ja, eh, jakkiebah. Het is not my cup of tea.”

Desondanks begrijpt ze heel goed dat er zo veel mensen naar Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp kijken. ,,Het is ordinair, grappig, onbeschoft. Maar het was niet zo dat ik dacht: volgende keer weer.”